Alessandria | giovane minaccia il suicidio | salvata da un carabiniere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MagaMagaoz : RT @debora_ergas: Una giovane donna voleva togliersi la vita, stanotte, buttandosi da un ponte ad #Alessandria. Un carabiniere riesce a co… - infoitinterno : Alessandria, giovane minaccia il suicidio sul ponte Meier - liberadidonna1 : RT @debora_ergas: Una giovane donna voleva togliersi la vita, stanotte, buttandosi da un ponte ad #Alessandria. Un carabiniere riesce a co… - arpunkt : RT @SIM_CC_Piemonte: Nessuno deve essere chiamato eroe, ma seri professionisti che svolgono la loro funzione, anche a costo della propri… - SIM_CC_Piemonte : Nessuno deve essere chiamato eroe, ma seri professionisti che svolgono la loro funzione, anche a costo della pro… -

... clochard 'eroe' muore nel rogo del suo container sul ponte con lei, carabiniere coraggioso evita il suicidio di unaNEL POLESINE Fotogallery - Donna uccisa in casa con un colpo ...Il tempestivo intervento dei carabinieri ha messo in salvo - la scorsa notte - una ragazza che stava per buttarsi dal ponte Meier ad. Avvertiti dalla madre, in videochiamata con la, uno dei militari - come ricostruito in una nota dell'Arma - ha scavalcato la balaustra e l'ha raggiunta, sedendosi vicino a lei. ...- Gli scorsi 30 e 31 marzo si è tenuto all' Istituto Vinci Nervi Fermi Migliara un ... Si vuole creare un ponte tra scuola e lavoro e offrire ad ognigli strumenti per costruire il ...

Alessandria, giovane minaccia il suicidio sul ponte Meier. Salvata ... Open

È accaduto ad Alessandria dove intorno alla mezzanotte alla centrale ... Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia che ha trovato la giovane era seduta su una delle travi trasversali della ..."Addio, mi butto...". In quel momento, la giovane in preda allo sconforto e a un passo dall'estremo gesto era già lì, con le gambe nel vuoto, sul parapetto del ponte Meier di Alessandria. E poi sul ...