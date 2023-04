Aldo Abbrugiati ucciso sul GRA da un ubriaco, sit-in davanti al Tribunale. I genitori: “Chiediamo giustizia” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stanno manifestando davanti al Tribunale di Roma i genitori di Aldo Abbrugiati, il giovane travolto e ucciso sul GRA a soli vent’anni. A travolgerlo un’auto guidata da un 43enne che risulterà poi positivo all’alcol test. “Chiediamo giustizia e certezza della pena per l’omicidio stradale”, recita uno striscione che campeggia in strada. Con Nadia e Pietro, mamma e papà del 20enne scomparso, tanti amici e familiari. Oggi in aula è in programma l’udienza davanti al GUP che dovrebbe ratificare il patteggiamento chiesto dall’imputato. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stanno manifestandoaldi Roma idi, il giovane travolto esul GRA a soli vent’anni. A travolgerlo un’auto guidata da un 43enne che risulterà poi positivo all’alcol test. “e certezza della pena per l’omicidio stradale”, recita uno striscione che campeggia in strada. Con Nadia e Pietro, mamma e papà del 20enne scomparso, tanti amici e familiari. Oggi in aula è in programma l’udienzaal GUP che dovrebbe ratificare il patteggiamento chiesto dall’imputato. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

