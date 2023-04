Alberto Dalmasso: "L'Italia guarda all'Ai e all'innovazione con lo specchietto retrovisore" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il fondatore di Satispay "con lo stop a ChatGpt, i cittadini e le aziende sono stati tagliati fuori dal primo approccio all' intelligenza artificiale". "Noi, assumendo in media due persone al giorno, lo usavamo per preparare gli annunci di lavoro: un grande risparmio di tempo" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il fondatore di Satispay "con lo stop a ChatGpt, i cittadini e le aziende sono stati tagliati fuori dal primo approccio all' intelligenza artificiale". "Noi, assumendo in media due persone al giorno, lo usavamo per preparare gli annunci di lavoro: un grande risparmio di tempo"

