Albarella | “Osimhen | ho una certezza per Milan-Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Eugenio, noto preparatore atletico, ha parlato della possibilità chesia in campo in. Eugenio, il noto preparatore atletico che ha fatto la differenza nella carriera di molti atleti, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo scalpore nel mondo del calcio. Durante la sua ultima apparizione al Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo,ha parlato di temi scottanti come la condizione di, la sconfitta delcontro ile l’impatto di Kim in Italia. In particolare,ha smentito le voci di un forzato rientro diper la partita contro il, sottolineando l’importanza dell’etica e della ...