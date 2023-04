Alba Blaj-Scandicci in tv oggi, Finale CEV Cup volley femminile: orario, programma, streaming (Di mercoledì 5 aprile 2023) oggi mercoledì 5 aprile (ore 18.00) si gioca Alba Blaj-Scandicci, Finale d’andata della CEV Cup 2022-2023 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le toscane affronteranno l’abbordabile compagine rumena in trasferta, con l’obiettivo di conquistare una schiacciante vittoria in modo da mettere una seria ipoteca sul trofeo. Le ragazze di coach Massimo Barbolini partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare l’avversario. Scandicci si farà trascinare dall’opposto Ekaterina Antropova, dalle schiacciatrici Zhu Ting ed Elena Pietrini. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023)mercoledì 5 aprile (ore 18.00) si giocad’andata della CEV Cup 2022-2023 di, la seconda competizione europea per importanza. Le toscane affronteranno l’abbordabile compagine rumena in trasferta, con l’obiettivo di conquistare una schiacciante vittoria in modo da mettere una seria ipoteca sul trofeo. Le ragazze di coach Massimo Barbolini partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare l’avversario.si farà trascinare dall’opposto Ekaterina Antropova, dalle schiacciatrici Zhu Ting ed Elena Pietrini. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv edi ...

