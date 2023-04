Al via l’11a edizione di Facciamo la formazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lega Serie B e AIC hanno dato il “via” con Cittadella e Südtirol all’undicesima edizione di “Facciamo la formazione”, un progetto sulla dual-career dell’atleta. Quest’anno gli incontri si terranno in tutte e venti le società del campionato di Serie BKT.Gli incontri, aperti anche a dirigenti e staff delle società, approfondiscono i temi della “doppia carriera”, strumenti e percorsi a disposizione degli atleti per programmare il proprio futuro. l’11a edizione è iniziata a Bolzano e Cittadella ai cui incontri hanno partecipato il direttore organizzativo AIC, Fabio Poli, il direttore generale AIC, Gianni Grazioli, e l’ex calciatore Matteo Brighi. Il presidente dell’Aic Umberto Calcagno sottolinea come “da più di 10 anni cerchiamo di ragionare sul nostro dopo carriera e di valorizzare i tanti aspetti del ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lega Serie B e AIC hanno dato il “via” con Cittadella e Südtirol all’undicesimadi “la”, un progetto sulla dual-career dell’atleta. Quest’anno gli incontri si terranno in tutte e venti le società del campionato di Serie BKT.Gli incontri, aperti anche a dirigenti e staff delle società, approfondiscono i temi della “doppia carriera”, strumenti e percorsi a disposizione degli atleti per programmare il proprio futuro.è iniziata a Bolzano e Cittadella ai cui incontri hanno partecipato il direttore organizzativo AIC, Fabio Poli, il direttore generale AIC, Gianni Grazioli, e l’ex calciatore Matteo Brighi. Il presidente dell’Aic Umberto Calcagno sottolinea come “da più di 10 anni cerchiamo di ragionare sul nostro dopo carriera e di valorizzare i tanti aspetti del ...

