Al via il laboratorio "Pensare l'immaginario italiano": anche Sangiuliano al convegno degli intellettuali di destra (Di mercoledì 5 aprile 2023) Domani a Roma, all'hotel Quirinale in via Nazionale, alle ore 9,30, al via il convegno "Pensare l'immaginario italiano, Stati generali della cultura". Una giornata di incontri e conferenze con amministratori locali, associazioni, fondazioni, operatori culturali, intellettuali, giornalisti. L'iniziativa è stata pensata e organizzata da Francesco Giubilei, intellettuale di area dell'assoziazione Nazione Futura, da Emanuele Merlino, caposegreteria del ministero della Cultura e da Alessandro Amorese, deputato FdI e capogruppo alla Commissione cultura della Camera. Parteciperanno agli Stati generali più di settanta operatori della comunicazione oltre agli amministratori locali, questi ultimi coordinati da Raffaele Zanon. Lo scopo è creare sinergie creative tra editori, associazioni, fondazioni, giornalisti ...

