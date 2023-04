Al via il bonus revisione auto 2023: requisiti e domanda (Di mercoledì 5 aprile 2023) Finalmente si parte con la possibilità di sfruttare un interessante contributo utile ad ammortizzare i costi della revisione che i guidatori devono sostenere con cadenza biennale ai propri veicoli. Scopriamo di cosa si tratta e come è possibile richiederlo nelle prossime righe. Siamo oramai arrivati all’ultimo anno in cui è possibile sfruttare il bonus “veicoli sicuri”. Ciò vuol dire che tutti coloro che sono intenzionati a revisionare il proprio mezzo a partire dallo scorso 3 aprile, avranno la possibilità di effettuare domanda di recupero di un contributo quantificabile in 9,95 euro. Questo contributo ha come scopo quello di ammortizzare gli aumenti applicati nell’ultimo periodo dai centri revisione e dalle officine autorizzate. Ricordiamo che si è passati dai precedenti 66,88 euro, agli attuali ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Finalmente si parte con la possibilità di sfruttare un interessante contributo utile ad ammortizzare i costi dellache i guidatori devono sostenere con cadenza biennale ai propri veicoli. Scopriamo di cosa si tratta e come è possibile richiederlo nelle prossime righe. Siamo oramai arrivati all’ultimo anno in cui è possibile sfruttare il“veicoli sicuri”. Ciò vuol dire che tutti coloro che sono intenzionati a revisionare il proprio mezzo a partire dallo scorso 3 aprile, avranno la possibilità di effettuaredi recupero di un contributo quantificabile in 9,95 euro. Questo contributo ha come scopo quello di ammortizzare gli aumenti applicati nell’ultimo periodo dai centrie dalle officinerizzate. Ricordiamo che si è passati dai precedenti 66,88 euro, agli attuali ...

