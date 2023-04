“Al ritorno senza Lukaku e Handanovic per la solita esultanza di Romelu” | le parole di Inzaghi dopo Juventus-Inter

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Simonefelice della prestazione della squadra ma anche infastidito per le espulsioni diil pareggio del belga. “È stata fraintesa l’di, la suae io mi ritrovo che nella partita dinon potrò schierare, due giocatori fondamentali per noi”. Sulla partita poi,esprime soddisfazione: “Abbiamo comandato la partita per 90 minuti, ma non siamo riusciti a far gol con, Mkhitaryan, Dimarco, poi abbiamo preso un gol da evitare, ma non posso dire nulla ai ragazzi, sono stati compatti e aggressivi, in un momento difficile per noi. Questo era solo il primo round e abbiamo il ...