Al Far East Film Festival record di 78 titoli

IlFilm Festival 2023 (21 - 29 aprile) nasce nell'immagine di Roberto Rosolin , che l'ha creata con l'ausilio dell' Intelligenza Artificiale , dunque un tema attualissimo spalanca le porte per l'...Raccontare le diversità nei diversi aspetti, ma anche come le cinematografie dell'Asia Orientale e del Sud Est Asiatico siano riemerse dalla pandemia: è il tema del 25/oFilm Festival, dal 21 al 29 aprile al Teatro Nuovo e al Visionario di Udine. Al più grande showcase europeo del cinema asiatico è in programma il numero record di 78 titoli (42 in concorso) ...A ripercorrere e indagare questi mutamenti per capire meglio la Asia di oggi è Bambù , nuova serie podcast di Chora Media e diFilm Festival, il più grande festival europeo di cinema ...

(ANSA) - TRIESTE, 05 APR - Raccontare le diversità nei diversi aspetti, ma anche come le cinematografie dell'Asia Orientale e del Sud Est Asiatico siano riemerse dalla pandemia: è il tema del 25/o Far