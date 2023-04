Al Carcere di Ariano il pranzo con i detenuti | diplomi e spettacoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMentre ci apprestiamo a vivere i giorni che precedono la Santa Pasqua, i volontari di Prison Fellowship Italia onlus e del Rinnovamento nello Spirito Santo della diocesi diIrpino Lacedonia hanno abbracciato la sofferenza di Cristo sul Calvario attraverso il volto dei 250della Casa Circondariale “Pasquale Campanello” diIrpino. Ad aprire le porte dell’Istituto penitenziario ai volontari la direttrice, Maria Rosaria Casaburo, la prima persona a volere questodi Pasqua, il Comandante e gli Agenti penitenziari. «E’ importante e molto bello che ilnon sia solo un luogo di tristezza – ha detto la direttrice – ma, in circostanze particolari, come la Pasqua, anche noi siamo pronti ad accogliere un giorno di festa». Una giornata di solidarietà, ...

E' l'altra faccia del Campanello di Ariano Irpino in vista della Pasqua. Un momento di gioia e condivisione fraterna, all'avvio della settimana santa, fortemente voluto dalla direttrice Maria ... Notte di tensione nel di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un detenuto della settima sezione ha appiccato un incendio all'interno della sua cella e tra le fiamme, utilizzando il letto come ariete, ha tentato ...

Il saluto di don Roberto Di Chiana, cappellano del carcere, e del vescovo S.E. mons. Sergio Milillo, vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia sono stati una carezza al cuore dei detenuti, un ...Chef stellati e detenuti insieme per preparare il pranzo di Pasqua: é la prima iniziativa del genere nel carcere di Ariano. Al termine messa del vescovo ...