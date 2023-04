Aiuti militari per contenere la Cina. Così Tokyo cambia strategia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mercoledì il Giappone ha annunciato che modificherà la propria legislazione per poter fornire assistenza finanziaria a Paesi terzi allo scopo di potenziarne le difese militari. Questa è la prima dipartita inequivocabile dalle regole interne che vietavano l’uso di Aiuti internazionali per scopi militari. Tokyo si trova a dover fronteggiare una Cina sempre più potente e aggressiva. Il programma, denominato Overseas Security Assistance (Osa), verrà amministrato separatamente dal civile Overseas Development Assistance (Oda). L’Oda per decenni ha contribuito a finanziare una varietà di infrastrutture nell’ampio quadrante geografico del Sud Est asiatico. Citato da Reuters, il ministro degli Esteri nipponico ha detto che “rafforzando le loro capacità di sicurezza e di deterrenza, l’Osa mira ad approfondire la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mercoledì il Giappone ha annunciato che modificherà la propria legislazione per poter fornire assistenza finanziaria a Paesi terzi allo scopo di potenziarne le difese. Questa è la prima dipartita inequivocabile dalle regole interne che vietavano l’uso diinternazionali per scopisi trova a dover fronteggiare unasempre più potente e aggressiva. Il programma, denominato Overseas Security Assistance (Osa), verrà amministrato separatamente dal civile Overseas Development Assistance (Oda). L’Oda per decenni ha contribuito a finanziare una varietà di infrastrutture nell’ampio quadrante geografico del Sud Est asiatico. Citato da Reuters, il ministro degli Esteri nipponico ha detto che “rafforzando le loro capacità di sicurezza e di deterrenza, l’Osa mira ad approfondire la ...

