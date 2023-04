Air – La storia del grande salto, recensione: un cast all star per inseguire l’American Dream (Di mercoledì 5 aprile 2023) La recensione di Air – La storia del grande salto, nuova regia di Ben Affleck con un super cast: Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e Affleck stesso per raccontare l’American Dream con delle Air Jordan ai piedi A sette anni da La legge della notte Ben Affleck torna dietro la macchina da presa per un progetto ambizioso e interessante: il racconto della nascita delle Air Jordan, le scarpe sportive più vendute e celeberrime di tutti i tempi. Air – La storia del grande salto si dimostra però un film capace di raccontare anche molto altro, aiutato da una sceneggiatura di ferro precisa fino al millimetro e da un cast in stato di grazia composto tra i tanti da Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladi Air – Ladel, nuova regia di Ben Affleck con un super: Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e Affleck stesso per raccontarecon delle Air Jordan ai piedi A sette anni da La legge della notte Ben Affleck torna dietro la macchina da presa per un progetto ambizioso e interessante: il racconto della nascita delle Air Jordan, le scarpe sportive più vendute e celeberrime di tutti i tempi. Air – Ladelsi dimostra però un film capace di raccontare anche molto altro, aiutato da una sceneggiatura di ferro precisa fino al millimetro e da unin stato di grazia composto tra i tanti da Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e ...

