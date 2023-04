Air Campania, su metro leggera e bus urbani vale lo stesso biglietto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAIR Campania comunica che l’uso della metro leggera è disciplinato dallo stesso regolamento in vigore per il TPL urbano e pertanto valgono le medesime tariffe previste dal Consorzio UnicoCampania, che si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale nella Regione Campania. Come già evidenziato nelle comunicazioni di AIR Campania agli utenti, attraverso i diversi canali aziendali, per salire a bordo del nuovo sistema di trasporto partito lo scorso 3 aprile, i viaggiatori dovranno munirsi di titoli di viaggio che ricadono nella classe tariffaria Urbano Avellino. Sono quattro le modalità per acquistare i ticket che consentono di accedere ai servizi di AIR Campania: titoli cartacei disponibili presso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAIRcomunica che l’uso dellaè disciplinato dalloregolamento in vigore per il TPL urbano e pertanto valgono le medesime tariffe previste dal Consorzio Unico, che si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale nella Regione. Come già evidenziato nelle comunicazioni di AIRagli utenti, attraverso i diversi canali aziendali, per salire a bordo del nuovo sistema di trasporto partito lo scorso 3 aprile, i viaggiatori dovranno munirsi di titoli di viaggio che ricadono nella classe tariffaria Urbano Avellino. Sono quattro le modalità per acquistare i ticket che consentono di accedere ai servizi di AIR: titoli cartacei disponibili presso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Da oggi al via la metro leggera di AIR Campania ad Avellino - CodingJobsIt : AIR SAT is hiring a Programmatore / WebDesigner in Casalnuovo di Napoli, Campania, Remote: - ferpress : AIR Campania: #metro leggera ad #Avellino si parte lunedì 3 aprile - - Tgyou24 : Metro leggera, utenti a bordo a partire dal 3 aprile. Ultimate tutte le verifiche, ottenuto il nullaosta dall’Agenz… - canale58 : Comuni - AIR Campania, metro leggera ad Avellino si parte lunedì 3 aprile -