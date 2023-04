AI, web marketing, Web 3, climate change e sostenibilità: l'anteprima del programma formativo del WMF 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - È online l'anteprima del programma formativo della prossima edizione del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, in programma i prossimi 15-17 giugno alla Fiera di Rimini. Si preannuncia il più ricco e articolato di sempre: oltre 1.000 gli speaker previsti, distribuiti negli oltre 80 stage che esploreranno tutti i principali temi legati all'innovazione tecnologica e digitale, AI, ricerca, con un occhio sempre attento all'impatto sociale, all'etica e alla sostenibilità. In programma durante la tre giorni anche una serie di eventi verticali e tematici, tra cui il World Startup Fest e l'AI Global summit, ma anche l'E-commerce Fest e la Digital Job Fair. Già annunciati anche alcuni nomi del palinsesto del Mainstage come Manuel Castells, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - È online l'deldella prossima edizione del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, ini prossimi 15-17 giugno alla Fiera di Rimini. Si preannuncia il più ricco e articolato di sempre: oltre 1.000 gli speaker previsti, distribuiti negli oltre 80 stage che esploreranno tutti i principali temi legati all'innovazione tecnologica e digitale, AI, ricerca, con un occhio sempre attento all'impatto sociale, all'etica e alla. Indurante la tre giorni anche una serie di eventi verticali e tematici, tra cui il World Startup Fest e l'AI Global summit, ma anche l'E-commerce Fest e la Digital Job Fair. Già annunciati anche alcuni nomi del palinsesto del Mainstage come Manuel Castells, ...

