Agricoltura – Lega, ddl autorizza e finanzia ricerca TEA (Di mercoledì 5 aprile 2023) Centinaio: Aiuterà qualità prodotti e resistenza a malattie e siccità – La Lega ha depositato un disegno di legge per consentire la sperimentazione nell’ambiente delle tecniche di editing genomico (dette anche Tecniche di Evoluzione Assistita, TEA) e per destinare a questo scopo un finanziamento di 9 milioni di euro. La proposta porta la prima firma del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che è anche responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo del partito. “La ricerca in laboratorio in questo settore ha fatto enormi passi avanti, sia per quanto riguarda i risultati conseguiti, sia in termini di sicurezza”, spiega Centinaio. “Con la nostra proposta vogliamo dare un’ulteriore spinta, consentendo la sperimentazione nei campi e assegnando risorse adeguate all’approfondimento degli studi”. Il ddl ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Centinaio: Aiuterà qualità prodotti e resistenza a malattie e siccità – Laha depositato un disegno di legge per consentire la sperimentazione nell’ambiente delle tecniche di editing genomico (dette anche Tecniche di Evoluzione Assistita, TEA) e per destinare a questo scopo unmento di 9 milioni di euro. La proposta porta la prima firma del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che è anche responsabile del dipartimentoe Turismo del partito. “Lain laboratorio in questo settore ha fatto enormi passi avanti, sia per quanto riguarda i risultati conseguiti, sia in termini di sicurezza”, spiega Centinaio. “Con la nostra proposta vogliamo dare un’ulteriore spinta, consentendo la sperimentazione nei campi e assegnando risorse adeguate all’approfondimento degli studi”. Il ddl ...

