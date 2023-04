Agricoltura bio, ecco i progetti di punta per la filiera avicola e il packaging. Presentazione a Portici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il settore bio vive in Italia un vero boom, con ritmi di crescita importanti sia in termini di superfici che di imprese biologiche: +40% negli ultimi 5 anni. Con l’aumento, a inizio 2022, degli input produttivi del +21,1% per le carne avicola e del 50% per le uova. Tendenza che, nell’ultimo biennio, ha fatto registrare un aumento anche dei consumi di pollo biologico (+30%). Durante il lockdown le vendite di uova bio hanno fatto un balzo del 9,6%. L’exploit della produzione biologica nella filiera avicola può quindi esercitare un effetto traino per il ritorno di alcune produzioni tradizionali per la nostra Agricoltura come canapa, lupino, leguminose, a cui si può ricorrere per superare il problema della carenza di offerta di alimenti proteici biologici, da destinare alle produzioni zootecniche avicole. Una criticità che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il settore bio vive in Italia un vero boom, con ritmi di crescita importanti sia in termini di superfici che di imprese biologiche: +40% negli ultimi 5 anni. Con l’aumento, a inizio 2022, degli input produttivi del +21,1% per le carnee del 50% per le uova. Tendenza che, nell’ultimo biennio, ha fatto registrare un aumento anche dei consumi di pollo biologico (+30%). Durante il lockdown le vendite di uova bio hanno fatto un balzo del 9,6%. L’exploit della produzione biologica nellapuò quindi esercitare un effetto traino per il ritorno di alcune produzioni tradizionali per la nostracome canapa, lupino, leguminose, a cui si può ricorrere per superare il problema della carenza di offerta di alimenti proteici biologici, da destinare alle produzioni zootecniche avicole. Una criticità che ...

