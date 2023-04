Agnelli contro Elkann in tribunale: caos totale alle Juve, qui finisce malissimo (Di mercoledì 5 aprile 2023) La situazione in casa Juventus è addirittura più complicata di quanto già sembra. Lo scrive Il Giornale, secondo cui i dissidi tra John Elkann e Andrea Agnelli stanno rendendo l'aria attorno al club bianconero sempre più tossica. Questo perché l'ex presidente non è affatto d'accordo con la linea intrapresa dai nuovi vertici societari, che sono stati indicati da Elkann. La via che porta al patteggiamento non è affatto gradita ad Agnelli, perché sarebbe un'ammissione di colpe. Il problema è che l'ex presidente vorrebbe negare anche l'evidenza, ovvero tutti i dati e i fatti che lo hanno costretto a rassegnare le dimissioni, insieme all'intero consiglio di amministrazione, per evitare misure cautelari pesanti. Per i pm di Torino c'era infatti il rischio di reiterazione del reato e quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) La situazione in casantus è addirittura più complicata di quanto già sembra. Lo scrive Il Giornale, secondo cui i dissidi tra Johne Andreastanno rendendo l'aria attorno al club bianconero sempre più tossica. Questo perché l'ex presidente non è affatto d'accordo con la linea intrapresa dai nuovi vertici societari, che sono stati indicati da. La via che porta al patteggiamento non è affatto gradita ad, perché sarebbe un'ammissione di colpe. Il problema è che l'ex presidente vorrebbe negare anche l'evidenza, ovvero tutti i dati e i fatti che lo hanno costretto a rassegnare le dimissioni, insieme all'intero consiglio di amministrazione, per evitare misure cautelari pesanti. Per i pm di Torino c'era infatti il rischio di reiterazione del reato e quindi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ceferin, la frase durissima contro Agnelli: 'La storia della Juve doveva finire...' - TUTTOJUVE_COM : Damascelli: 'La Juventus che patteggia mette Agnelli contro Elkann' - and84carl : Juve, patteggiamento per il caso stipendi? Il Giornale: «Agnelli contro Elkann» - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: Il Giornale ?? L'azionista #Elkann ha disegnato il piano per #Ferrero e #Scanavino: la #Juventus ragiona al 'patteggiamento'… - 27Giacomo : RT @AndreaInterNews: Probabilmente l'#Inter in questo preciso momento storico non è il gruppo squadra più unito che si possa ricordare ed è… -