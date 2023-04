Aggressione 118, ASL: “Ferma condanna e piena solidarietà agli operatori” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’Aggressione ai danni di operatori e mezzi di soccorso dell’ASL di Avellino avvenuta questa mattina nel comune di Solofra, l’Azienda Sanitaria Locale esprime ancora una volta una Ferma condanna verso ogni forma di violenza e piena solidarietà agli operatori del 118 coinvolti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. “Si tratta di un comportamento assolutamente da condannare senza nessun tentativo di giustificazione che colpisce gli operatori sanitari ed offende tutta la società civile. – afFerma il Direttore dell’Emergenza territoriale CO 118, Rosaria Bruno – Sarà intrapresa ogni azione volta ad evitare o scoraggiare tali episodi in futuro”. Ennesima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’ai danni die mezzi di soccorso dell’ASL di Avellino avvenuta questa mattina nel comune di Solofra, l’Azienda Sanitaria Locale esprime ancora una volta unaverso ogni forma di violenza edel 118 coinvolti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. “Si tratta di un comportamento assolutamente dare senza nessun tentativo di giustificazione che colpisce glisanitari ed offende tutta la società civile. – afil Direttore dell’Emergenza territoriale CO 118, Rosaria Bruno – Sarà intrapresa ogni azione volta ad evitare o scoraggiare tali episodi in futuro”. Ennesima ...

