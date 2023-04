Aggredisce con bastone personale 118 e danneggia ambulanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Armato di un bastone ha aggredito il personale del 118 e ha infranto i vetri dell'ambulanza arrivata in via Principe Amedeo a Solofra, in provincia di Avellino, per soccorrerlo. Il protagonista dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Armato di unha aggredito ildel 118 e ha infranto i vetri dell'arrivata in via Principe Amedeo a Solofra, in provincia di Avellino, per soccorrerlo. Il protagonista dell'...

Solofra, 44enne dà in escandescenze: sfascia ambulanza 118 e aggredisce sanitari Alla fine si è dato alla fuga, dopo le chiamate ai carabinieri dei sanitari che hanno chiesto aiuto con tre telefonate e l'intervento di un passante. I sanitarti sono in attesa dei soccorsi, per ...