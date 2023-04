Agente Bastoni: 'I rinnovi si fanno in due. Se si è corretti...' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tullio Tinti , Agente di Alessandro Bastoni , ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto del suo assistito con l'Inter a ' La Gazzetta dello Sport '. Agente Bastoni: 'I rinnovi SI fanno IN DUE. SE SI E' corretti...' Queste le sue parole: 'Non ho mai portato un giocatore a parametro zero, ma me l'hanno portato i club. ... Leggi su europacalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tullio Tinti ,di Alessandro, ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto del suo assistito con l'Inter a ' La Gazzetta dello Sport '.: 'ISIIN DUE. SE SI E'...' Queste le sue parole: 'Non ho mai portato un giocatore a parametro zero, ma me l'hanno portato i club. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - marifcinter : #Bastoni vuole legarsi all'Inter, la richiesta dell'agente è molto alta: circa 7 mln. Sarebbe un ingaggio top, l'In… - marifcinter : #Inter, ecco le parole dell’agente di #Bastoni: “È tifoso dell’Inter e ha grande interesse a rimanere all’Inter” - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: L'agente di #Bastoni e l'Inter: 'I contratti si fanno in due. E se un giocatore aspetta troppo...' - grafuio : RT @marifcinter: L'agente di #Bastoni: 'Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l'hanno portato i club. Chiaramente i contr… -