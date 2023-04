Agatha | Coven of Chaos | Chris Pratt entusiasta dell' ingresso di Aubrey Plaza nel MCU | Adoro!

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Le ex co-star di Parks and Recreationora sono entrambi nel MCU grazie adof, e l'interprete di Star-Lord non potrebbe esserne più. Ritrovare dei colleghi con cui si è condiviso tanto e si andava particolarmente d'accordo è sempre bello, e grazie adof, ora anche, ex co-star di Parks and Recreation, potranno ritrovarsi nel MCU, e l'attore di Guardiania Galassia ha espresso tutto il suo entusiasmo al riguardo in una recente intervista. Parlando con Rolling Stone, come riporta CB,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: Agatha: Coven of Chaos, Chris Pratt entusiasta per l’ingresso di Aubrey Plaza nell’MCU: ‘È unica’ - marvelcinemaita : Agatha: Coven of Chaos, Chris Pratt entusiasta per l’ingresso di Aubrey Plaza nell’MCU: ‘È unica’ -

Chris Pratt non era a conoscenza che Aubrey Plaza fosse entrata nel MCU venendo scelta per un ruolo nella serieof Chaos e, intervistato da Rolling Stone, ha svelato la sua reazione. L'interprete di Peter Quill/Star - Lord ha dichiarato: Pratt ha aggiunto: LEGGI -of Chaos, ...... potenzialmente insieme alla stagione 2 di Loki eof Chaos , che non hanno più date di uscita fisse. Al momento, l'unica serie Disney+ ambientata nell' MCU prevista per il 2023 è l'...Già da tempo sappiamo cheof Chaos è stato rinviato a data da destinarsi. Il serial , inizialmente previsto per fine 2023 o inizio 2024 su Disney+ potrebbe dunque slittare di qualche mese, arrivando nel 2024 ...

Agatha: Coven of Chaos, Chris Pratt entusiasta dell'ingresso di ... Movieplayer

Chris Pratt non era a conoscenza che Aubrey Plaza fosse entrata nel MCU venendo scelta per un ruolo nella serie Agatha: Coven of Chaos e, intervistato da Rolling Stone, ha svelato la sua reazione.Kathryn Hahn GUSHES Over Working With Kate Hudson After 20 Years "Tiny Beautiful Things" star Kathryn Hahn shares her excitement for both the Hulu series and reprising her role in "Agatha: Coven of ...