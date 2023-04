(Di mercoledì 5 aprile 2023) Mentre la celebrazione del MJF Day continua, il campione del mondo AEW è rimasto incredibilmente sincero nei suoi commenti ai media. “Non so se potete dirlo, ma hopianto lassù“, ha detto MJF al New York Post sulla ricezione delladella sua città natale diBay, Long Island. “Questo significa tutto per me. Questo posto è casa e ora ho unaper quella casa“. MJF continua spiegando che la sua città natale “ha lottato” con il campione AEW per il suo grave disturbo da deficit di attenzione. “La comunità è così forte e affiatata e quando la gente ha scoperto che avrei cercato di realizzare questo sogno incomparabile, le persone si sono riunite“. MJF dice più e più volte che non lascerà mai Long Island, incoraggiato dalle storie di gente del posto che si riunisce nei bar per vederlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: MJF quasi in lacrime nel ricevere la chiave di Oyster Bay - SpazioWrestling : MJF può arrivare in WWE nel 2024? Ecco il punto di vista di Cody Rhodes #WWE #CodyRhodes #MJF - Zona_Wrestling : AEW: MJF Day a Dynamite mercoledì, Long Island pronta a festeggiare il suo beniamino -

Nel match di punta della seratae Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di...Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in caricae l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento.Nel match di punta della seratae Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di...

MJF spera che Jeff Jarrett vinca l'AEW International Title The Shield Of Wrestling

MJF non ha mai negato la volontà di lavorare per qualunque compagnia gli garantisca lo stipendio più alto alla fine di ogni mese, pertanto la sua permanenza in AEW non è stata mai data per scontata. I ...Incredibile quanto annunciato dalla WWE e dalla AEW, MJF aggiunto al main event della seconda notte di WrestleMania 39 ...