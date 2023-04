AEW: Annunciato l’ingaggio di Nigel McGuinness (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa notte si terrà una nova edizione di Dynamite nella quale il patron Tony Khan avrà un importante annuncio da fare: nel frattempo, il leader di Jacksonville ha effettuato un altro annuncio abbastanza importante, via Twitter: Nigel McGuinness è All Elite! L’ex wrestler della Ring Of Honor e commentatore di NXT UK sbarcherà in AEW, ma non è ancora chiaro se il suo ingaggio riguarderà esclusivamente il roster del mercoledì sera oppure se avrà un ruolo in ROH. L’annuncio Su Twitter, Khan ha scritto:“Nigel McGuinness è una leggenda del pro wrestling e ora è All Elite!Ci vediamo STASERA su TBS per un grandissimo mercoledì notte con Dynamite, ho un importante annuncio da fare su TBS stasera!” McGuinness è stato licenziato dalla WWE nello scorso ottobre dopo essere stato nella compagnia ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa notte si terrà una nova edizione di Dynamite nella quale il patron Tony Khan avrà un importante annuncio da fare: nel frattempo, il leader di Jacksonville ha effettuato un altro annuncio abbastanza importante, via Twitter:è All Elite! L’ex wrestler della Ring Of Honor e commentatore di NXT UK sbarcherà in AEW, ma non è ancora chiaro se il suo ingaggio riguarderà esclusivamente il roster del mercoledì sera oppure se avrà un ruolo in ROH. L’annuncio Su Twitter, Khan ha scritto:“è una leggenda del pro wrestling e ora è All Elite!Ci vediamo STASERA su TBS per un grandissimo mercoledì notte con Dynamite, ho un importante annuncio da fare su TBS stasera!”è stato licenziato dalla WWE nello scorso ottobre dopo essere stato nella compagnia ...

