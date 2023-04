AEW: Anche Tony Khan sta considerando di organizzare PPV spalmati nel weekend (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel 2020, la WWE ha introdotto una nuova versione di WrestleMania, Anche a causa della pandemia: la compagnia, infatti, da allora ha diviso lo Show of Shows in due notti distinte, con la possibilità di inserire molti più match e wrestler nella card rispetto al passato. La soluzione si è rivelata comoda, così la WWE ha deciso di riproporla Anche negli ultimi anni e WM 39 si è rivelata un vero e proprio trionfo. Vista la riuscita di questa trovata, Anche Tony Khan, patron dell’AEW si è dichiarato interessato a proporre questa modalità nella sua promotion. Il commento Parlando a Justin Barrasso di Sports Illustrated, alla domanda di quest’ultimo riguardo alla possibilità di “mutuare” l’idea dalla WWE, Khan ha dichiarato:“Potremmo svolgere un evento spalmato in un ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel 2020, la WWE ha introdotto una nuova versione di WrestleMania,a causa della pandemia: la compagnia, infatti, da allora ha diviso lo Show of Shows in due notti distinte, con la possibilità di inserire molti più match e wrestler nella card rispetto al passato. La soluzione si è rivelata comoda, così la WWE ha deciso di riproporlanegli ultimi anni e WM 39 si è rivelata un vero e proprio trionfo. Vista la riuscita di questa trovata,, patron dell’AEW si è dichiarato interessato a proporre questa modalità nella sua promotion. Il commento Parlando a Justin Barrasso di Sports Illustrated, alla domanda di quest’ultimo riguardo alla possibilità di “mutuare” l’idea dalla WWE,ha dichiarato:“Potremmo svolgere un evento spalmato in un ...

