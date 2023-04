ADL sulla questione tifosi | “C’è una frangia delinquenziale | va eliminata | parlerò con Piantedosi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? La Procura di Napoli sta indagando sulla guerra tra gli ultras e #ADL. L’ipotesi è violenza privata nei confront… - fulviogiuliani : Caso unico al mondo: squadra con 16, 17 o 19 punti di vantaggio sulla 2’ e… contestazione fuori dalla stadio. La ‘m… - enti_ande : @R_costa99 @LeleProx87 @sportface2016 Agevolazioni, becco sulla celebrazione dell'eventuale scudetto, zona franca,… - gianmilan76 : RT @capuanogio: ?? La Procura di Napoli sta indagando sulla guerra tra gli ultras e #ADL. L’ipotesi è violenza privata nei confronti degli… - Giuseppe_iLDiMa : @chiccacor @uchetto Il dialogo nn lo vuole nemmeno ADL, anzi è ADL che nemmeno ci vuole parlare, loro lo vorrebbero… -

... che avevamo abbandonato il Napoii, che ricattavamo la società, ingerenzefesta, ma noi ... L'appunto va fatto ad: quando uno riesce nella vita, si sente importante, famoso, la bravura può ...... che avevamo abbandonato il Napoii, che ricattavamo la società, ingerenzefesta, ma noi ... L'appunto va fatto ad: quando uno riesce nella vita, si sente importante, famoso, la bravura può ..."La narrazione del modello Thatcher è oramaibocca di tutti quelli che di tifo e di calcio ... "continua a parlare di una legge che non esiste", aggiunge ...

Questore di Napoli: "Pochi presidenti come ADL sulla legalità ... CalcioNapoli24

A tal riguardo ricordo quando, alle dichiarazioni di De Laurentiis in estate sulla possibilità di lottare per lo Scudetto, Spalletti lasciò intendere una certa insoddisfazione. Conoscendo il patron ...Il Napoli fa una precisazione sul proprio account twitter riguardante alcune dichiarazioni del presidente De Laurentiis rilasciate in mattinata. Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente ...