Addio agli account indesiderati: Google cambia le regole per le app Android (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Play Store imporrà alle app Android di cancellare i dati utente per rafforzare privacy e sicurezza. Vediamo i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Play Store imporrà alle appdi cancellare i dati utente per rafforzare privacy e sicurezza. Vediamo i dett. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pinknojsmr : è arrivato il momento di dire addio agli nct è stato bello conoscerli e stannarli ma purtroppo non riesco ad accett… - TV7Benevento : Certificati digitali, addio file agli sportelli: sono scaricabili sui dispositivi digitali -… - html_it : 3 motivi per scegliere il cloud storage a vita di pCloud e dire addio agli abbonamenti - ayrinl : Presto fate vedere questa rissa agli sceneggiatori di Ted Lasso vogliamo una background story per Zava e il suo addio improvviso alla Juve - avv_gioia : RT @ArturoP66023286: #DeBenedetti ci dica se e dove paga le tasse invece di rompere i coglioni agli Italiani onesti che hanno votato @Giorg… -