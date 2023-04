Addio a Sergio Gori | l’ex Cagliari aveva 77 anni

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La scomparsa diNelle ultime ore è arrivata la notizia della scomparsa dicentrocampista ha vestito le maglie di Inter,e Juventus raggiungendo il traguardo più importante: lo Scudetto. Solo in sei hanno vinto questo titolo con tre squadre differenti e lui fa parte di questa èlite. Ci lascia uno dei protagonisti del titolo sardo del ’70 che, però, non verrà mai dimenticato. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

