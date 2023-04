(Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid La situazione sulla siccità si sta aggravando ogni giorno sempre di più: secondo una stima approssimativa, la richiesta mondiale didolcesupererà la sua disponibilità del 40% entro il: siamo ancora in tempo per salvare il mondo Gli esperti hanno dichiarato ciò in un rapporto pubblicato dal Guardian in occasione della Seconda Conferenza ONU sull’avvenuta recentemente. Il documento sostiene che i governi devono cessare urgentemente il sostegno all’estrazione e all’uso eccessivo dell’, mentre le imprese devono rivedere le loro modalità dispendiose. Le nazioni dovrebbero imparare a gestire l’come un bene comune a livello globale, dato che la maggior parte dei Paesi dipende fortemente dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Acqua potabile, se continuiamo di questo passo nel 2030 non ce ne sarà più - - Mariateresa1316 : RT @annamariamoscar: Acqua sempre più scarsa, abbiamo solo 7 anni di acqua potabile a disposizione - rinascereigatto : RT @stefaniaconti: ?? Acqua sempre più scarsa, abbiamo solo 7 anni di acqua potabile a disposizione - riccardotani4 : @ScaltritiLab È evidente un'elaborazione fantastica inconscia di tipo onanistico. Su un'isola deserta, prima che al… - krudesky : RT @Ansiacronica: @Foscari1991 Sarebbe così facile spendere questi soldi. Spenderli tutti nella scuola e nella sanità. Se poi ne resta c è… -

Come se non bastasse, a causa della siccità dovuta alle mancate piogge , è arrivato anche il razionamento dell'destinata all'irrigazione di campi agricoli e agli spazi verdi, alla ..."bonus"). Con Provvedimento del 3 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d'imposta, nella misura del 17,9005% . La percentuale, spiegano ...... i cittadini pretendono, è un loro diritto, un servizio idrico efficiente e moderno,24 ore al giorno e depuratori a norma e all'avanguardia che non inquinano fiumi e mari. Siamo ...

Bonus acqua potabile prosciugato: troppe domande, credito d'imposta limato al 17,9% la Repubblica

Dispersione lungo gli acquedotti (una rete colabrodo che fa perdere oltre il 40% dell’acqua potabile prelevata e che non arriva ai rubinetti). Inoltre, vantiamo ben 531 grandi dighe la cui capacità ...Introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), il c.d. “Bonus Acqua Potabile” consiste in un credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, pari al 50% dei costi sostenuti ...