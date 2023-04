Abete su Euro 2032 | «Uefa interessata Serve impegno sugli stadi»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa mattina Giancarlo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed ex vicepresidente dellaha rilasciato delle importanti dichiarazioni sulla concreta candidabilità dell’Italia ad ospitare glipei del 2023.ha parlato di questa importante opportunità a margine del rinnovo della partnership con Macron «? Noi abbiamo un appuntamento a cui la Federazione e il presidente Gravina tengono in maniera particolare. Lo stesso Gravina ha rappresentato quanti fossero stati glifatti inpa negli ultimi anni e quale fosse stato il contributo dell’Italia, che è stato abbastanza limitato. Chiaramente è un’area fondamentale ma è altrettanto vero che insieme allo sforzo di politica sportiva, per portare avanti una ...

Calcio: Abete, 'Euro 2032 Uefa interessata a crescita stadi Italia ... Il Dubbio

Sono queste le parole di Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ed ex vicepresidente Uefa, a margine del rinnovo della partnership con Macron, parlando della candidatura italiana ...Lo ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ed ex vicepresidente Uefa, a margine del rinnovo della partnership con Macron, parlando della candidatura italiana per ospitare ...