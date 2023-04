“Abbiamo deciso così”. Matrimonio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, arriva l’annuncio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ignazio Moser, ex partecipante del GF Vip nel 2017, è stato intervistato sul red carpet della premier di The Good Mothers. Durante l’intervista ha rilasciato varie dichiarazioni, tra le quali alcune su quest’ultima edizione del Grande Fratello, la cui fine si è tenuta lunedì 3 aprile. In particolar modo però Ignazio si è sbilanciato su dettagli nell’organizzazione del suo Matrimonio assieme a Cecilia Rodriguez, conosciuta proprio all’interno del reality a cui entrambi hanno partecipato. Ricordiamo infatti che nel lontano 2017, quando la Rodriguez entrò nel programma, era già impegnata con l’ex tronista di UeD Francesco Monte. Fu proprio lì che decise di lasciarlo, in seguito ad un colpo di fulmine per l’ex ciclista italiano. La storia tra i due è dunque da sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023), ex partecipante del GF Vip nel 2017, è stato intervistato sul red carpet della premier di The Good Mothers. Durante l’intervista ha rilasciato varie dichiarazioni, tra le quali alcune su quest’ultima edizione del Grande Fratello, la cui fine si è tenuta lunedì 3 aprile. In particolar modo peròsi è sbilanciato su dettagli nell’organizzazione del suoassieme a, conosciuta proprio all’interno del reality a cui entrambi hanno partecipato. Ricordiamo infatti che nel lontano 2017, quando laentrò nel programma, era già impegnata con l’ex tronista di UeD Francesco Monte. Fu proprio lì che decise di lasciarlo, in seguito ad un colpo di fulmine per l’ex ciclista italiano. La storia tra i due è dunque da sempre ...

