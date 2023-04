"A un livello inferiore". Sondaggio spazza-sinistra: Schlein, subito guai enormi (Di mercoledì 5 aprile 2023) I sondaggi adesso fotografano una situazione di stallo. A quanto pare l'effetto Schlein si è già esaurito e il Pd non riesce più a crescere. Fratelli d'Italia che è saldamente in testa è a un passo dal 30 per cento. Anche i 5s non riescono più a crescere. A fotografare la situazione è la media sondaggi di Termometro Politico. I dati sono abbastanza chiari. Fratelli d'Italia è al 29,1%. Il Pd si è fermato al 19,7%. Sembra essersi per ora esaurita la fase di recupero di alcuni voti di sinistra finiti al Movimento 5 Stelle, che non si muove di molto ed è al 15,8%, poco sopra il risultato delle politiche. Tra gli altri membri della maggioranza Forza Italia cresce e torna al 7%, mentre il partito di Salvini, la Lega è stabile al 7,8%. Fuori dai poli Azione/Italia Viva prende esattamente come a settembre, il 7,7%. Gli alleati del PD, ovvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) I sondaggi adesso fotografano una situazione di stallo. A quanto pare l'effettosi è già esaurito e il Pd non riesce più a crescere. Fratelli d'Italia che è saldamente in testa è a un passo dal 30 per cento. Anche i 5s non riescono più a crescere. A fotografare la situazione è la media sondaggi di Termometro Politico. I dati sono abbastanza chiari. Fratelli d'Italia è al 29,1%. Il Pd si è fermato al 19,7%. Sembra essersi per ora esaurita la fase di recupero di alcuni voti difiniti al Movimento 5 Stelle, che non si muove di molto ed è al 15,8%, poco sopra il risultato delle politiche. Tra gli altri membri della maggioranza Forza Italia cresce e torna al 7%, mentre il partito di Salvini, la Lega è stabile al 7,8%. Fuori dai poli Azione/Italia Viva prende esattamente come a settembre, il 7,7%. Gli alleati del PD, ovvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Secondo il #sondaggio #TermometroPolitico gli alleati del #Pd sono sotto il livello delle #politiche. Un dato preoc… - Mariateresa1316 : RT @M_Dellorto: @iacopo_melio Ma intendi quel poveretto dal livello intellettuale inferiore che, da cattolico, si era dichiarato 'offeso' p… - EnricoCaldo88 : @danieledv79 Io da operaio ti dico che chi sta al governo, o chi ricopre lavori (a definizione della nostra società… - climafluttuante : @giampdisan @Giulio_Firenze @Gwilbor E finché non si rompe la sequenza di minimi crescenti (scendere sotto il livel… - gianalbi61 : #JuveInter purtroppo doveva finire così... Purtroppo Inzaghi non ha considerato che la Juve è come una vipera e asp… -