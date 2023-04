A Udine 69 lavoratori in nero, sospese 11 aziende (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Guardia di Finanza di Udine ha individuato 69 lavoratori in nero e irregolari, ha sospeso 11 imprese e contestato violazioni per 700 mila euro, accertando evasioni per oltre 2 milioni. E' il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Guardia di Finanza diha individuato 69ine irregolari, ha sospeso 11 imprese e contestato violazioni per 700 mila euro, accertando evasioni per oltre 2 milioni. E' il ...

