A quale categoria femminile appartiene Giuseppe Conte (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il Friuli ne ha fatta uscire un’altra delle sue dove ‘stavolta non blandisce, al contrario, se la piglia con la Schlein. E ci è venuta in mente la spiritosata di una scrittrice (spiacenti) apprezzata e colta, secondo cui le donne si dividono in quattro categorie: le suore, le puttane, le stronze e le rompiballe. Le suore non la danno a nessuno. Le puttane la danno a tutti. Le stronze la danno a tutti tranne che a te. Le rompiballe la danno a te, solo a te, sempre a te. Ecco. Giuseppe Conte è uno dei rarissimi fenomeni di maschio capace di recitare al femminile tutte e quattro le parti. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il Friuli ne ha fatta uscire un’altra delle sue dove ‘stavolta non blandisce, al contrario, se la piglia con la Schlein. E ci è venuta in mente la spiritosata di una scrittrice (spiacenti) apprezzata e colta, secondo cui le donne si dividono in quattro categorie: le suore, le puttane, le stronze e le rompiballe. Le suore non la danno a nessuno. Le puttane la danno a tutti. Le stronze la danno a tutti tranne che a te. Le rompiballe la danno a te, solo a te, sempre a te. Ecco.è uno dei rarissimi fenomeni di maschio capace di recitare altutte e quattro le parti.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianna81635097 : @claudiomontar La signora in quale categoria si colloca? - SandroS1915 : @damianopalett @IlarioDiGiovamb Quale sarebbe la tua 'categoria'? - Maxitaly69 : @MisterPoppo @capuanogio Oh, è incredibile quanti analfabeti che si credono virologi, giuristi, geopolitici, econom… - FletcherChris84 : @Rotelli_MD Sì ma in eccesso rispetto a quale categoria? La popolazione è costante dal 2016 ad oggi? Esclusi gli i… - PatrizioBianc59 : @_Meli_P Devi sapere che il mondo si divide in due categorie......quelli che nascono con il fiore al culo e quelli… -