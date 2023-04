A Pasqua la colomba batte l'uovo, a tavola in 7 case su 10 (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - La colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito delle feste tanto che sarà presente in quasi sette case su dieci (69%). È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' 'La Pasqua 2023 degli italiani a tavola' che fotografa le abitudini di consumo per la prima grande festa tradizionale di quest'anno. La colomba stacca di sei punti percentuali il tradizionale dolce di cioccolata che non mancherà nel 63% delle case. Se negli acquisti Pasquali in tempo di guerra si verifica dunque una preferenza per la colomba simbolo della pace va comunque sottolineato come la versione tradizionale del dolce si sia nel tempo arricchita di nuove versioni con variazioni che vedono l'uso di ingredienti agricoli e a km zero ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Lale uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito delle feste tanto che sarà presente in quasi settesu dieci (69%). È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' 'La2023 degli italiani a' che fotografa le abitudini di consumo per la prima grande festa tradizionale di quest'anno. Lastacca di sei punti percentuali il tradizionale dolce di cioccolata che non mancherà nel 63% delle. Se negli acquistili in tempo di guerra si verifica dunque una preferenza per lasimbolo della pace va comunque sottolineato come la versione tradizionale del dolce si sia nel tempo arricchita di nuove versioni con variazioni che vedono l'uso di ingredienti agricoli e a km zero ...

