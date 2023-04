A Grottaglie “Il suolo al servizio della viticoltura”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La terra vista come una risorsa da rispettare e coltivare in modo da evitare fenomeni di degradazione, dannosi soprattutto in un comparto agricolo come lache riveste un ruolo importante per l’economia di diversi territori. La Puglia, in particolare, è tra le regioni europee con il maggiore livello di degradazione dei suoli agricoli, un fenomeno che può essere contrastato con un percorso di rigenerazione dei suoli. L’Agricoltura Organica e Rigenerativa rappresenta uno strumento scientifico e moderno a supporto degli agricoltori che vogliono introdurre nuove tecniche agronomiche per migliorare le loro produzioni, dal punto di vista qualitativo e produttivo, al fine di aumentare la redditività aziendale. Si terrà sabato 15 aprile ail corso di formazione “Ilal...