A giugno Migranti | la sfida di Giorgia Meloni alla Ue

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Nel momento in cui la Spagna si prepara ad assumere la Presidenza di turno del consiglio europeo, 'credo che fosse particolarmente importante per noi, attraverso questo incontro, fare lo stato dell'arte sulla sintonia tra le nostre nazioni, particolarmente sul fatto che l'Europa, in una fase così delicata dia risposte efficaci ed immediate su alcune materie tra cui l'immigrazione, un tema molto importante". Così la presidente del Consiglio,, nelle dichiarazionistampa dopo l'incontro con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. I due viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda anche quando si parla di Ucraina: "Abbiamo parlato della guerra in Ucraina ribadendo il nostro pieno sostegnocausa Ucraina, continueremo a garantire a 360 gradi sostegno al presidente Zelensky e al popolo ucraino, ...