A Ercolano in un capannone il ‘cimitero’ delle auto rubate (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito un capannone a via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di auto. Del telaio nessuna traccia ma è altamente verosimile – secondo i Carabinieri – che si tratti di provenienza illecita. L’intera area è stata sequestrata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAi Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito una via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di. Del telaio nessuna traccia ma è altamente verosimile – secondo i Carabinieri – che si tratti di provenienza illecita. L’intera area è stata sequestrata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... positanonews : #Copertina #Cronaca #autorubate #carabinieri #denuncia Il “cimitero” delle auto rubate in un capannone ad Ercolano.… - puntomagazine : Cimitero di auto rubate in un capannone ad #Ercolano. I #Carabinieri hanno denunciato un 77enne del posto e sua fig… - ottopagine : Ercolano: In un capannone il 'cimitero' delle auto rubate. #Ercolano -

Fiume Sarno, scoperto un cimitero di rifiuti ... invece, sono l'amministratore e il gestore di una società che avevano utilizzato un capannone di ... Ercolano. Giovedì 12 la cittadinanza onoraria al maresciallo Angelo Disanto Buonajuto: "Esprimiamo la ... Fiume Sarno, scoperto un cimitero di rifiuti ... invece, sono l'amministratore e il gestore di una società che avevano utilizzato un capannone di ... Ercolano. Giovedì 12 la cittadinanza onoraria al maresciallo Angelo Disanto Buonajuto: "Esprimiamo la ... ... invece, sono l'amministratore e il gestore di una società che avevano utilizzato undi .... Giovedì 12 la cittadinanza onoraria al maresciallo Angelo Disanto Buonajuto: "Esprimiamo la ...... invece, sono l'amministratore e il gestore di una società che avevano utilizzato undi .... Giovedì 12 la cittadinanza onoraria al maresciallo Angelo Disanto Buonajuto: "Esprimiamo la ... A Ercolano in un capannone il 'cimitero' delle auto rubate - Campania Agenzia ANSA A Ercolano in un capannone il 'cimitero' delle auto rubate (ANSA) - NAPOLI, 05 APR - A Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito un capannone a via San ... Ercolano - Capannone con auto rubate: denunciati padre e figlia Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ... (ANSA) - NAPOLI, 05 APR - A Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito un capannone a via San ...Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...