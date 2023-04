A bordo di uno scooter ed armati di pistola rapinano un distributore di benzina (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera a Torre del Greco, verso le 21, i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per una rapina in via Nazionale, località Leopardi. Da una prima sommaria ricostruzione, poco prima due persone a bordo di uno scooter e armati di pistola avrebbero rapinato il proprietario di un distributore di benzina facendosi consegnare l’incasso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera a Torre del Greco, verso le 21, i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per una rapina in via Nazionale, località Leopardi. Da una prima sommaria ricostruzione, poco prima due persone adi unodiavrebbero rapinato il proprietario di undifacendosi consegnare l’incasso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri L'articolo proviene da Anteprima24.it.

