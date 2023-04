A Bologna arriva Starbucks e i miei concittadini si lamentano Che lagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Da qualche anno, purtroppo,ha cominciato a popolarsi di turisti (ai quali è dedicato il mio prossimo libro in uscita, credo a giugno) che, quando raggiungono la città a bordo di scrausi voli Ryanair, appena atterrati non vedono l’ora di mangiare la pizza di Altero, osservare il Nettuno dalla pietra nera, aprire la finestrella di Via Piella e guardare le frecce in Strada Maggiore. Non essendoci molto da vedere, almeno possono compensare il loro deambulare a vuoto con il cibo e non è difficile trovare locali che servono taglieri di salumi, formaggi, crescentine e tigelle.nel 2023 è questa roba qui, poi certo, c’è anche l’Università, ma quella è per i villeggianti non per i turisti plumoni, tipo quelli che decidono di fermarsi una notte between Venice and Florence, città turistiche sul serio, addirittura conosciute in tutto il mondo. ...