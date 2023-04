A 50 anni dalla scomparsa di Pablo Picasso, la Collezione Peggy Guggenheim espone i capolavori dell’artista spagnolo (Di mercoledì 5 aprile 2023) A 50 anni dalla scomparsa di Pablo Picasso, la Collezione Peggy Guggenheim espone tutti i capolavori dell’artista spagnolo Venezia, 5 aprile 2023 – In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso (1881–1973), scomparso l’8 aprile di cinquant’anni fa, la Collezione Peggy Guggenheim espone nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni tutte le opere realizzate dall’artista spagnolo, acquistate dalla mecenate americana tra gli anni ’30 e ’50 del XX secolo. Agli inizi del Novecento ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) A 50di, latutti iVenezia, 5 aprile 2023 – In occasione del cinquantesimoversario della morte di(1881–1973), scomparso l’8 aprile di cinquant’fa, lanelle sale di Palazzo Venier dei Leoni tutte le opere realizzate dall’artista, acquistatemecenate americana tra gli’30 e ’50 del XX secolo. Agli inizi del Novecento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Un disegno di legge di FdI apre alla ricerca sul miglioramento genetico delle piante. Una svolta che la comunità sc… - artdielle : A sessant’anni dalla legge che aprì le porte della magistratura alle donne, la giornalista Eliana Di Caro affonda l… - DarioBallini : Oggi Facebook mi ricorda che 3 anni fa, oggi, Salvini ci spiegava che per uscire dalla pandemia 'la scienza da sola… - FabrizioKinga : RT @Misurelli77: Sconfitti dalla storia e dai partigiani Forti solo dietro gli stivali delle SS Fascisti che oggi cercano vendetta Via Ra… - serenel14278447 : RT @mbmarino: La “Scala della Morte” in Perù fu costruita dalla civiltà Inca 600 anni fa e si percorre per salire sulla cima del Monte “Hua… -