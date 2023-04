6 episodi che spostano il classico racconto crime sulla criminalità a un piano finemente psicologico Da vedere

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Le protagoniste di The Good Mothers, serieitaliana di Disney+ in streaming da oggi 5 aprile, sono donne nate nella ‘ndrangheta a cui si sono ribellate. Nomi tristemente noti alla cronaca nazionale, collaboratrici di giustizia che in parte hanno pagato con la vita le denunce: Lea Garofalo – morta nel 2009 dopo essere stata torturata e uccisa dall’ex compagno; (sua figlia Denise Cosco), Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola – morta dopo aver ingerito un litro di acido muriatico che i parenti hanno fatto passare per suicidio. “The Good Mothers”: cast, attrici, storie vere della serie italiana guarda le foto ...