5 Stelle d’Oro della Cucina alla giornalista Anna Rubino

(Di mercoledì 5 aprile 2023)campanal’ambito riconoscimento L’ Associazione Italiana Cuochi, premia la, Campana Doc, a lei le 5come promotore e divulgatore del mondo food nazionale. Premio rilasciato da Ubaldo Pucillo e da Migliaccio Antimo a Sant’Arpino per la gratitudine e la grande responsabilità nonché preziosa vicinanza nel diffondere la buonanel mondo.e food blogger. Celiaca Doc. Appassionata di gastronomia a 360 gradi. Si specializza in mixologia molecolare, insegue le sue passioni per il food & beverage facendo corsi e formazione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarinaMammi : RT @zizzo_zizzo: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno Giuro che lo farò E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io v… - KingMunera : RT @sorridicncausa: ??Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro… - scastaldi9 : RT @lagatta4739: #BuonCompleannoPrincipe #SalaLettura @SalaLettura @Alberto63Al Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno… - ApeRegina17 : RT @lagatta4739: #BuonCompleannoPrincipe #SalaLettura @SalaLettura @Alberto63Al Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno… - nicolettadec : RT @lagatta4739: #BuonCompleannoPrincipe #SalaLettura @SalaLettura @Alberto63Al Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno… -

Un vero periodoper la Science Fiction classica, quella in ... Il Pianeta Terra , in confronto agrandi trecento miliardi ...... European Sogni Award (per i lavori europei), Sogni(...per questa sezione saranno proiettati il 21 luglio sotto ledell'......Ottovolante in una rilettura delle canzoni italiane degli anni'...in una rilettura delle canzoni italiane degli anni, Gianluca ... Infine, due delledel festival: l'astro nascente della ...