5 aprile 2017: la doppietta di Higuain contro il Napoli (VIDEO)

La doppietta di Higuain Il 5 aprile del 2017, la doppietta di Higuain, regalò il passaggio del turno alla Juventus nella sfida contro il Napoli. L'argentino si era trasferito, l'estate prima, dai partenopei ai bianconeri. Un passaggio che aveva destato molto clamore. In Serie A, aveva trovato la rete contro gli azzurri all'Allianz Stadium. In Coppa Italia, invece, segnò al Diego Armando Maradona ferendo ancora di più i suoi ex tifosi.

