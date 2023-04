40enne arrestato per reati commessi Napoli e Sanremo nel 2013 (Di mercoledì 5 aprile 2023) 40enne arrestato ad Acerra per rati commessi Napoli e Sanremo nel 2013. Dovrà espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione Domenica mattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno rintracciato e arrestato, in via Buozzi ad Acerra, G.E.T., 40enne napoletano. I poliziotti hanno eseguito un provvedimento di pene concorrenti e un contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 30 giugno 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, lesioni aggravate e calunnia, commessi a Napoli e ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)ad Acerra per ratinel. Dovrà espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione Domenica mattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno rintracciato e, in via Buozzi ad Acerra, G.E.T.,napoletano. I poliziotti hanno eseguito un provvedimento di pene concorrenti e un contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 30 giugno 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di– Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, lesioni aggravate e calunnia,e ...

