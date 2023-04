40enne arrestato per rati commessi Napoli e Sanremo nel 2013

(Di mercoledì 5 aprile 2023)ad Acerra pernel. Dovrà espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione Domenica mattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno rintracciato e, in via Buozzi ad Acerra, G.E.T.,napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 30 giugno 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di– Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, lesioni aggravate e calunnia,e ...

Acerra . Gli agenti del commissariato di Acerra hanno rintracciato e, in via Buozzi ad Acerra,napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 30 giugno 2021 dalla ...

Qualiano, rapina al distributore sull'Asse Mediano: arrestato un 40enne ilmattino.it

Il taglio dei capelli per depistare le indagini non è servito: a Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per rapina il 40enne Francesco Cerqua, originario di Giugliano, e già noto ...QUALIANO – A Qualiano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per rapina il 40enne Francesco Cerqua*, di Giugliano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – il giorno prima – era a bordo ...