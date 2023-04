4 Aprile 2023 – Trump arrestato e rilasciato sulla parola. Presidente della Camera “procura ostacola processo elettorale”. Nato promette adesione Ucraina (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ex Presidente americano Donald Trump si è dichiarato “non colpevole” per tutte le accuse a suo carico dopo essere stato, incrimiNato e quindi arrestato e poi rilasciato sulla parola. Vengono contestati oltre trenta capi di imputazione, ora ufficializzati durante l’udienza al tribunale di New York. Il Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha accusato la procura di Manhattan di ostacolare il processo elettorale in vista delle presidenziali del 2024. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato”La posizione della ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’examericano Donaldsi è dichiarato “non colpevole” per tutte le accuse a suo carico dopo essere stato, incrimie quindie poi. Vengono contestati oltre trenta capi di imputazione, ora ufficializzati durante l’udienza al tribunale di New York. Ildei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha accusato ladi Manhattan dire ilin vista delle presidenziali del 2024. Il segretario generaleJens Stoltenberg ha affermato”La posizione...

