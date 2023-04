4 Aprile 2023 – Trump arrestato e rilasciato sulla parola. Presidente della Camera “procura ostacola processo elettorale”. Nato promette adesione Ucraina (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ex Presidente americano Donald Trump si è dichiarato “non colpevole” per tutte le accuse a suo carico dopo essere stato, incrimiNato e quindi arrestato e poi rilasciato sulla parola. Vengono contestati oltre trenta capi di imputazione, ora ufficializzati durante l’udienza al tribunale di New York. Il Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha accusato la procura di Manhattan di ostacolare il processo elettorale in vista delle presidenziali del 2024. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato”La posizione della ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’examericano Donaldsi è dichiarato “non colpevole” per tutte le accuse a suo carico dopo essere stato, incrimie quindie poi. Vengono contestati oltre trenta capi di imputazione, ora ufficializzati durante l’udienza al tribunale di New York. Ildei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha accusato ladi Manhattan dire ilin vista delle presidenziali del 2024. Il segretario generaleJens Stoltenberg ha affermato”La posizione...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? Dal 19 giugno al 1 luglio 2023, a Mosca e San Pietroburgo, si terrà il XVII Concorso Internazionale Cajkovskij.… - IL_PATRIOTAITA : Raffaella Regoli giornalista APRILE 2023 ANCORA MEDICI SOSPESI per aver detto la verità! TROPPE MORTI IMPROVVIS… - ilvolo : Nuova data! ??4 ottobre 2023, BUCHAREST - Palatului I biglietti sono già disponibili da oggi in esclusiva per gli… - infoitcultura : Isola dei famosi 2023, da lunedì 17 aprile su canale 5: ecco il cast al completo! Ma ci sono anche gli esclusi dell… - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per domani 12 aprile 2023 -