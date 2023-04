365 giorni con Maria, 5 aprile. In seguito all’apparizione avvengono innumerevoli fatti miracolosi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel giorno della domenica di Pasqua, accade un fatto molto particolare. Una nave, che sta trasportando la statua della Madonna con il Bambino Gesù, si trova costretta a trovare rifugio da un temporale. Siamo nei pressi del borgo di Castello di Roccella. La Madonna di Gibilmanna appare a un frate dando vita a una catena L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel giorno della domenica di Pasqua, accade un fatto molto particolare. Una nave, che sta trasportando la statua della Madonna con il Bambino Gesù, si trova costretta a trovare rifugio da un temporale. Siamo nei pressi del borgo di Castello di Roccella. La Madonna di Gibilmanna appare a un frate dando vita a una catena L'articolo proviene da La Luce di

