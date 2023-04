**25 aprile: ok Senato a discussione mozione opposizione il 20 aprile** (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) – L’aula del Senato ha votato all’unanimità la proposta di modifica del calendario avanzata da Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, per discutere il 20 aprile -già prevista per il 12 aprile – la mozione delle opposizioni sul rispetto della verità storica sulle ‘date fondative della nostra Storia antifascista”. Nel corso della discussione la capogruppo di Azione-Iv, Raffaella Paita, ha chiesto di individuare una data in cui sia possibile la presenza in aula della senatrice Liliana Segre. Nel caso questo sia possibile in una data diversa dal 20 aprile, la conferenza dei capigruppo potrà modificare di nuovo il calendario, come spiegato dal presidente di turno, Maurizio Gasparri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) – L’aula delha votato all’unanimità la proposta di modifica del calendario avanzata da Francesco Boccia, capogruppo Pd al, per discutere il 20-già prevista per il 12– ladelle opposizioni sul rispetto della verità storica sulle ‘date fondative della nostra Storia antifascista”. Nel corso dellala capogruppo di Azione-Iv, Raffaella Paita, ha chiesto di individuare una data in cui sia possibile la presenza in aula della senatrice Liliana Segre. Nel caso questo sia possibile in una data diversa dal 20, la conferenza dei capigruppo potrà modificare di nuovo il calendario, come spiegato dal presidente di turno, Maurizio Gasparri. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Ma daii? @GiorgiaMeloni Ma lei è il Presidente del Consiglio dei Ministri ?e non partecipa alla celebrazione del 25… - repubblica : L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storic… - GiovaQuez : Senaldi: 'Non ho mai festeggiato il 25 aprile in piazza, solo in famiglia con delle grigliate. Non cantiamo 'Bella… - HOMIClDALQUEEN : RT @_catboyologist: questo 25 aprile ha il potenziale di essere the funniest thing ever to happen - paolasalinetti : @sangiosbrando Mettiamoci anche il 25 Aprile -